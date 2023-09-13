россияне решили сократить угледобывающие предприятии в "лнр" и "днр"

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«В профильном министерстве рф заявили, что количество угледобывающих предприятий в так называемых «лнр» и «днр» решено сократить со 114 только до 15. Почти 100 шахт признаны россиянами нерентабельными», - написал Лысогор.

По его словам, значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики.

«Сначала принудительной мобилизацией, когда, например, на шахте «Красный партизан» едва собирали по шесть мужчин в смену. Многие угледобывающие предприятия остановили из-за многомиллионных долгов за электроснабжение. Обещали, что свет на россии будет дешевле? Но уголь оказался вообще никому не нужным», - отметил Лысогор.

Кроме того, он прокомментировал так называемые «первые выборы».

«Подошли к концу так называемые «первые выборы» – закончились обещания. Мужчин, которых еще не мобилизовали, но которые находятся на воинском учете в так называемой «лнр», заставляют ежемесячно посещать военкомат. Конечно, под колпаком находятся те, кто получает зарплату в бюджетных учреждениях врага», - написал Лысогор.

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