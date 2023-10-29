Взрыв метана на шахте в Казахстане: количество жертв возросло до 32
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 36. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, передает УНН.
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"На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", - говорится в сообщении.
Контекст
Авария произошла в субботу, 28 октября. В компании заявили, что в момент аварии в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”, которой принадлежит шахта. Для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.
Генпрокуратура Казахстана сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.
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