"Закуплюся за вас у магазині": вакциновані українці знайшли новий варіант заробітку

Деталі

На платформі онлайн-оголошень OLX відсьогодні стали з'являтися пропозиції зробити покупки в магазинах, ТРЦ і ресторанах. Основним "пунктом" є наявність паспорта про повну вакцинацію від коронавірусу у тих, хто пропонує таку послугу. Пропозиція адресована тим, у кого відсутній COVID-сертифікат. Стартова ціна послуги - 100 гривень.

Як розповіли кореспонденту УНН автори таких "вакансій", у нинішніх умовах карантину послуга актуальна, оскільки в містах багато хто не хоче вакцинуватися, а підроблені сертифікати дуже легко визначити.

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"У мене в голові з'явилася така ідея через посилення карантину. Багато хто вакцинуватися не хоче, а у нас в місті поступово перестають пускати без щеплення у ТРЦ і супермаркети, я подумав, було б непогано підзаробити... Взагалі, ціна 100 гривень, але це залежить від об'єму і ваги покупок", - розповів у коментарі УНН Владислав з міста Дніпро.

За 100 гривень пропонується здійснити необхідні покупки за складеним заздалегідь списком і в узгоджений час. Максимальна вага купленого товару може доходити до 10 кг. Якщо обсяг продуктів більше - ціна збільшується на 10 грн за 1 кг.

Автори послуги додають, що така вакансія не є основним родом діяльності, а лише невеликим варіантом "підробітку", тому час просять узгоджувати заздалегідь.

Додамо, що оголошення почали з'являтися сьогодні з 12:00.

Контекст

В уряді заявили, що не планують вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку.

Зараз у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області. З 23 жовтня список "червоних" регіонів поповнить Сумська область.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також "на межі червоної зони".