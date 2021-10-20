“Скуплюсь за вас в магазине”: вакцинированные украинцы нашли новый вариант заработка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Вакцинированные от коронавируса украинцы предлагают тем, у кого отсутствует паспорт вакцинации, совершить покупки в магазинах, ТРЦ и ресторанах за деньги. УНН разбирался в “условиях” и “тарифах” новой услуги.
Детали
На платформе онлайн-объявлений OLX с сегодняшнего дня стали появляться предложения совершить покупки в магазинах, ТРЦ и ресторанах. Основным “пунктом” является наличие паспорта о полной вакцинации от коронавируса у тех, кто предлагает такую услугу. Предложение адресовано тем, у кого отсутствует COVID-сертификат. Стартовая цена услуги - 100 гривен.
Как рассказали корреспонденту УНН авторы таких “вакансий”, в нынешних условиях карантина услуга актуальна, поскольку в городах многие не хотят вакцинироваться, а поддельные сертификаты очень легко определить.
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“У меня в голове появилась такая идея из-за усиления карантина. Многие вакцинироваться не хотят, а у нас в городе постепенно перестают пускать без прививки в ТРЦ и супермаркеты, я подумал, было бы неплохо подзаработать... Вообще, цена 100 гривен, но это зависит от объема и веса покупок”, - рассказал в комментарии УНН Владислав из города Днепр.
За 100 гривен предлагается совершить необходимые покупки по составленному заранее списку и в согласованное время. Максимальный вес купленного товара может доходить до 10 кг. Если объем продуктов больше - цена увеличивается на 10 грн за 1 кг.
Авторы услуги добавляют, что такая вакансия не является основным родом деятельности, а лишь небольшой вариант “подработки”, потому время просят согласовывать заранее.
Добавим, что объявления начали появляться сегодня с 12 часов дня.
Контекст
В правительстве заявили, что не планируют вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список “красных” регионов пополнит Сумская область.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также “на грани красной зоны”.