"Червона" зона розширюється: з 23 жовтня до переліку вносять Сумщину

Таким чином, з 23 жовтня у "червоній" зоні буде вже 6 областей.

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“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов у Telegram-каналі.

Урядовець повідомив, що позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Потім з'явилися "помаранчеві", і врешті - "червоні" зони.

Наразі в “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

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Кабінет міністрів 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.