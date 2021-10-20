"Червона" зона розширюється: з 23 жовтня до переліку вносять Сумщину

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 14830 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 74882 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 123922 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 108565 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 116846 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86623 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75033 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 164871 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87236 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262195 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 41377 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38016 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 36451 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 43427 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 24875 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 129993 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 164871 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262195 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432526 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27367 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33141 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33773 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35026 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84783 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Червона" зона розширюється: з 23 жовтня до переліку вносять Сумщину

Київ • УНН

 • 126017 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Сумській області з суботи, 23 жовтня, встановлюють “червоний” рівень епідемічної небезпеки щодо темпів поширення COVID-19. Про це повідомив у середу міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії з ТЕБ і НС, пише УНН.

"Червона" зона розширюється: з 23 жовтня до переліку вносять Сумщину

Таким чином, з 23 жовтня у "червоній" зоні буде вже 6 областей.

Цитата:

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов у Telegram-каналі.

Урядовець повідомив, що позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Потім з'явилися "помаранчеві", і врешті - "червоні" зони.

Наразі в “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко заявив, що Київ на порозі “червоної” зони

Кабінет міністрів 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31