Закриття реєстрів в Україні матиме негативні наслідки: пояснюємо чому

На думку Мільмана, закриття реєстрів призведе до негативних наслідків, які стосуються, зокрема, безпеки держави. Відтак, без даних реєстру декларацій значно погіршиться рівень громадського контролю за діями влади, оскільки зупиниться процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів.

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“Замість системного аналізу проблем корупції ми повернемося до фрагментованих та вибіркових антикорупційних розслідувань. Своєю чергою, послаблення громадського контролю і підзвітності влади може призвести до перевитрат бюджетних коштів та неефективного їх використання. А це особливо критично в умовах нинішнього рекордного дефіциту бюджету і викликаного ним “інфляційного навісу”, – вважає діяч.

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Також без базового реєстру для верифікації, аналізу та моніторингу правового статусу (ЄДР) офіційно зареєстрованих компаній складно уявити нормальну роботу банків та інших фінансових посередників. “Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки компаній, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України і генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення "російського сліду" в українському корпоративному секторі”, – вважає Мільман.

Закриття реєстру корупціонерів можна порівнювати з цілеспрямованою диверсією, що віддалятиме Україну від перемоги, у тому числі з репутаційних причин. Адже питання громадського контролю в Україні хвилюють не лише західних політиків, а й кінцевих донорів міжнародної підтримки – платників податків і виборців у цих західних країнах, вважає керівник YouControl.

Також без офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємств українці втрачають повноту інформації та гарантію її точності від держави. Зокрема, стає неможливим створення прогресивних аналітичних продуктів для бізнесу та громадського сектору – йдеться про цифрові інструменти експрес-оцінки фінансової стійкості компаній та якісні економічні дослідження для ефективної державної політики і прийняття зважених бізнес-рішень. Закриття фінансової інформації дуже негативно впливає на довіру між контрагентами, працівниками та роботодавцями, а також ускладнює процес пошуку можливостей при переорієнтації бізнес-моделей компаній в умовах війн на нові ринки. А це, своєю чергою, на макрорівні стримуватиме процеси економічного відновлення України.

Відсутність даних про ліцензії може призвести до масових зловживань недобросовісними виробниками та надавачами послуг. Закриття даних про ліцензії може бути виправданими хіба що в окремих сферах, пов’язаних із ВПК, або ж в межах процесу дерегуляції та відміни законодавчих вимог до ліцензування.

Відкриті дані земельного кадастру та публічна кадастрова карта – важливий елемент для ефективної реалізації земельної реформи. Інформація є критичною для банківського та аграрного секторів економіки. Внаслідок закриття цих даних суттєво збільшуються корупційні ризики на місцевому рівні, оскільки зникає можливість громадського контролю та публічного моніторингу за зміною прав власності.

Мільман також додав, що для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо було скористатися електронним сервісом "Дізнайся більше про свого бізнес-партнера" на головній сторінці вебпорталу ДПС. “Тепер матимемо ризик того, що ініційована владою "культура відміни" матиме наслідком його зникнення. Якщо це відбудеться, збільшаться ризики співпраці з ненадійними партнерами, проведення податкових перевірок і застосування податкових санкцій. Замовники-організатори публічних торгів не зможуть перевірити інформацію, надану учасниками”, – пояснив Мільман.

З початку повномасштабного вторгнення було закрито низку реєстрів, що стосуються екології та стану довкілля. Це значно ускладнило доступ до даних про якість повітря, води, рівень радіаційного забруднення. А в умовах війни, за наявності ризиків застосування тактичної ядерної зброї та інформації про захоплення АЕС, ці дані є критично важливими для суспільства.

Як уточнили УНН в YouControl, йдеться про закриття доступу до реєстрів понад 30 органів влади, установ та держпідприємств, а також органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій.

Зокрема, на сайті ВР пропонується закрити інформацію про народних депутатів України, їх активність і майновий стан та інформацію про помічників-консультантів нардепів (наразі не відображається через воєнний стан), на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України закрити Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності (наразі не відображається через воєнний стан), на сайті ЦВК – відомості про виборчі дільниці та тервиборчкоми, іноземних спостерігачів та кандидатів на виборах, а також інформацію про кількість виборців в округах (наразі всі дані не відображається через воєнний стан).

Також запропоновано закрити доступ до Єдиного державного реєстру тварин, Реєстру морських портів України, Реєстру декларацій чиновників, Реєстру корупціонерів, Реєстру суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, а також до фінансових звітів політичних партій, інформації про вугільну товарну продукцію, руху палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані) тощо.