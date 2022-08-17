Закрытие реестров в Украине будет иметь негативные последствия: объясняем почему

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 9416 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 21403 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 58010 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 99493 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 133996 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 131858 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 285563 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136728 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123303 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 383867 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 10324 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 12902 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 9270 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 17247 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 17086 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 9416 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 285563 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 305544 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 383867 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 359759 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 3566 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82177 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115628 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135245 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173838 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Закрытие реестров в Украине будет иметь негативные последствия: объясняем почему

Киев • УНН

 • 288841 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство цифровой трансформации обнародовало проект изменений в постановление № 835, которым предлагается убрать с Портала открытых данных информацию о декларациях и финансовой отчетности чиновников и юридических лиц. Основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман считает, что отсутствие возможности для идентификации и проверки компаний создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами и усугубляет риски финансовой системы Украины, передает УНН

Закрытие реестров в Украине будет иметь негативные последствия: объясняем почему

По мнению Мильмана, закрытие реестров приведет к негативным последствиям, касающимся, в частности, безопасности государства. Следовательно, без данных реестра деклараций значительно ухудшится уровень общественного контроля над действиями власти, поскольку остановится процесс выявления коррупционных рисков чиновников на основании анализа фактов о динамике имущественного положения декларантов.

Цитата

“Вместо системного анализа проблем коррупции мы вернемся к фрагментированным и выборочным антикоррупционным расследованиям. В свою очередь, ослабление общественного контроля и подотчетности властей может привести к перерасходам бюджетных средств и неэффективному их использованию. А это особенно критично в условиях нынешнего рекордного дефицита бюджета и вызванного им “инфляционного навеса”, – считает деятель.

Детали

Также без базового реестра для верификации, анализа и мониторинга правового статуса (ЕГР) официально зарегистрированных компаний сложно представить нормальную работу банков и других финансовых посредников. “Отсутствие возможности для идентификации и проверки компаний, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблемы при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы Украины и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения "российского следа" в украинском корпоративном секторе”, – считает Мильман.

Закрытие реестра коррупционеров можно сравнивать с целенаправленной диверсией, которая будет отдалять Украину от победы, в том числе по репутационным причинам. Ведь вопросы общественного контроля в Украине волнуют не только западных политиков, но и конечных доноров международной поддержки – налогоплательщиков и избирателей в этих западных странах, считает руководитель YouControl.

Также без официального обнародования финансовой отчетности предприятий украинцы теряют полноту информации и гарантию ее точности от государства. В частности, становится невозможным создание прогрессивных аналитических продуктов для бизнеса и общественного сектора – речь идет о цифровых инструментах экспресс-оценки финансовой устойчивости компаний и качественных экономических исследованиях для эффективной государственной политики и принятия взвешенных бизнес-решений. Закрытие финансовой информации оказывает очень негативное влияние на доверие между контрагентами, работниками и работодателями, а также усложняет процесс поиска возможностей при переориентации бизнес-моделей компаний в условиях войн на новые рынки. А это, в свою очередь, на макроуровне будет сдерживать процессы экономического обновления Украины.

Отсутствие данных о лицензиях может привести к массовым злоупотреблениям недобросовестными производителями и поставщиками услуг. Закрытие данных о лицензиях может быть оправданным разве что в отдельных сферах, связанных с ВПК, или же в рамках процесса дерегуляции и отмены законодательных требований к лицензированию.

Открытые данные земельного кадастра и публичная кадастровая карта – важный элемент для эффективной реализации земельной реформы. Информация критическая для банковского и аграрного секторов экономики. В результате закрытия этих данных существенно увеличиваются коррупционные риски на местном уровне, поскольку исчезает возможность общественного контроля и публичного мониторинга за изменением прав собственности.

Мильман также добавил, что для проверки надежности делового партнера, в частности относительно добросовестности в уплате налогов, достаточно было воспользоваться электронным сервисом "Узнай больше о своем бизнес-партнере" на главной странице веб-портала ГНС. “Теперь будет риск того, что инициированная властью "культура отмены" будет иметь следствием его исчезновение. Если это произойдет, увеличатся риски сотрудничества с ненадежными партнерами, проведение налоговых проверок и применение налоговых санкций. Заказчики-организаторы публичных торгов не смогут проверить информацию, предоставленную участниками”, – объяснил Мильман.

С начала полномасштабного вторжения был закрыт ряд реестров, касающихся экологии и состояния окружающей среды. Это значительно усложнило доступ к данным о качестве воздуха, воде, уровне радиационного загрязнения. А в условиях войны, при наличии рисков применения тактического ядерного оружия и информации о захвате АЭС, эти данные критически важны для общества.

Как уточнили УНН в YouControl, речь идет о закрытии доступа к реестрам более 30 органов власти, учреждений и госпредприятий, а также органов местного самоуправления и местных администраций.

В частности, на сайте ВР предлагается закрыть информацию о народных депутатах Украины, их активности и имущественном положении и информацию о помощниках-консультантах нардепов (на данный момент не отображается из-за военного положения), на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины закрыть Реестр деклараций семейных связей и добродетели (на данный момент не отражается из-за военного положения), на сайте ЦИК – сведения об избирательных участках и теризбиркомах, иностранных наблюдателях и кандидатах на выборах, а также информацию о количестве избирателей в округах (сейчас все данные не отображаются из-за военного состояния).

Также предложено закрыть доступ к Единому государственному реестру животных, Реестру морских портов Украины, Реестру деклараций чиновников, Реестру коррупционеров, Реестру субъектов естественных монополий в сфере энергетики, а также к финансовым отчетам политических партий, информации об угольной товарной продукции, движении топлива на энергетических предприятиях (оперативные данные) и т.д.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28