Закрите небо залишило у Білорусі 30 українців на лікуванні: МОЗ і МЗС шукають вихід

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"У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах", - сказано у повідомленні.

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За даними МОЗ, за наявною інформацією, "нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження".

"Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я", - вказано у заяві.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.