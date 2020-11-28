Законопроект про компенсації для бізнесу має вступити в силу до 9 грудня - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Законопроект про підтримку малого і середнього бізнесу, який передбачає компенсацію для найманих працівників у розмірі 8 тисяч грн, повинен вступити в силу до 9 грудня. Про це сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам за підсумками спільного засідання керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорювали прийняття законопроектів по підтримці малого і середнього бізнесу. Тут є досить стислі строки. Там 2 млн людей, по розрахункам уряду, найманих працівників, яким потенційно може бути компенсація до 8 тис. грн на людину… Для того, щоб держава підготувала все інфраструктурно для виплат, треба щоб цей законопроект був підписаний і вступив у дію до 9 грудня", - сказав Арахамія.
З його слів, з урахуванням стислих строків, "треба правильно спланувати проходження цього законопроекту".
"Більшість часу на нараді фактично витратили на те, як пройти ці бюрократичні узгодження для того, щоб пройти ці терміни", - додав нардеп.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував низку законопроектів щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.
За словами Глави держави, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи-підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.