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Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде — Зеленський

Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде — Зеленський

Київ • УНН

 • 739812 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні розповів про проведення виїзного засідання Ставки у Чернігові. Ключовими питаннями були: безпекові на передовій, у північних регіонах та на кордоні, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента України.

Цитата

"У Чернігівській області сьогодні від ранку було багато різних заходів, переговорів. Одна з найважчих емоційно поїздок. Відвідали Ягідне – звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Російські солдати зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села. Просто як живий щит", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Також Президент України додав, що "з третього до 30 березня минулого року у підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей... Звичайна сільська школа, підвал – менш як двісті метрів. Люди старшого віку й зовсім малі діти, жінки й чоловіки... Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині – менш як пів року".

Володимир Зеленський зазначив, що :"Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. І не лише ми. У Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН, газовими трубами чи будь-чим іще. Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах".

Також Зеленський подякував гостям, які разом з ним відвідали Чернігівщину.

"Я дякую гостям України, які зі мною відвідали Чернігівщину, які побачили цю концентрацію російського зла в нашому Ягідному. Дякую віце-канцлеру Німеччини Роберту Габеку й Генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич. Дякую й за переговори – змістовні, правильні. Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України, за сьогоднішні зустрічі в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси.", - сказав він.

До цього, Президент України висловив подяку воїнам, які відновлюються після бойових поранень у шпиталі.

"Як і завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів у шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, що вони роблять для України, подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим – своїм життям", - зазначив Зеленський.

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