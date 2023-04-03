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Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет - Зеленский

Киев • УНН

 • 739809 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении рассказал о проведении выездного заседания Ставки в Чернигове. Ключевыми вопросами были: безопасность на передовой, в северных регионах и на границе, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"В Черниговской области сегодня с утра было много разных мероприятий, переговоров. Одна из самых тяжелых эмоционально поездок. Посетили Ягодное – обычное небольшое село нашей Черниговщины, которое российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми. Российские солдаты сделали в школе в Ягодном командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села. Просто как живой щит", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Также Президент Украины добавил, что "с третьего по 30 марта прошлого года в подвале этой школы оккупанты удерживали более трех сотен человек... Обычная сельская школа, подвал – менее двухсот метров. Люди старшего возраста и совсем маленькие дети, женщины и мужчины... Самой старшей женщине было 93 года, самому младшему ребенку – менее полугода".

Владимир Зеленский отметил, что: "Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления России против людей и человечности, никогда государству-злу не простим. И не только мы. У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в украинских судах".

Также Зеленский поблагодарил гостей, которые вместе с ним посетили Черниговщину.

"Я благодарю гостей Украины, которые со мной посетили Черниговщину, которые увидели эту концентрацию российского зла в нашем Ягодном. Спасибо вице-канцлеру Германии Роберту Габеку и Генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Спасибо и за переговоры – содержательные, правильные. Спасибо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле за ее внимание к Украине, за сегодняшние встречи в Украине. Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получен для исторического центра нашей Одессы.", - сказал он.

К этому, Президент Украины выразил благодарность воинам, которые восстанавливаются после боевых ранений в госпитале.

"Как и всегда, особой честью было посетить наших воинов в госпитале, которые восстанавливаются после боевых ранений. Поблагодарить за все, что они делают для Украины, поблагодарить их за веру в Украину, которую наши люди защищают, рискуя самым ценным – своей жизнью", - отметил Зеленский.

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