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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Захворюваність на COVID-19 в Україні перевищено у більше ніж 13 разів – МОЗ

Захворюваність на COVID-19 в Україні перевищено у більше ніж 13 разів – МОЗ

Київ • УНН

 • 15041 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні лише дві області входять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1 035 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 13,8 разів.

До "помаранчевої" зони входить 21 область, до "червоної" дві — Івано-Франківська та Рівненська.

Кіровоградська та Полтавська області — у "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

Протягом  3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. 

Українські Національні Новини

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