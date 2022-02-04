Заболеваемость COVID-19 в Украине превышена в более чем 13 раз – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине только две области входят в "желтую" зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1 035 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 13,8 раз.
В "оранжевую" зону входит 21 область, в "красную" две — Ивано-Франковская и Ровенская.
Кировоградская и Полтавская области — в "желтой" зоне карантина.
Напомним
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
В течение 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19.