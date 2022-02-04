Заболеваемость COVID-19 в Украине превышена в более чем 13 раз – Минздрав

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15 марта, 19:03 • 106239 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142224 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104492 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине только две области входят в "желтую" зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1 035 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 13,8 раз.

В "оранжевую" зону входит 21 область, в "красную" две — Ивано-Франковская и Ровенская.

Кировоградская и Полтавская области — в "желтой" зоне карантина.

Напомним

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

В течение 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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COVID-19

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