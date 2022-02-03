Захворюваність на COVID-19 перевищено у 13 разів, "жовтих" зон майже не залишилося - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Стрімке зростання в Україні рівня захворюваності на коронавірус з початку січня продовжується - наразі показник перевищує норму у близько 13 разів, більшість регіонів перейшли у "помаранчеву" зону. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 973 на 100 тис. населення, тоді як норма для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень в 12,97 раза, хоча ще 12 січня захворюваність перевищувала норму лише удвічі.
Загалом до "помаранчевої" зони входять 21 регіон, у тому числі Київ, два - Прикарпаття та Рівненщина - у "червоній", і лише два - Кіровоградська та Полтавська області - у "жовтій".
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.