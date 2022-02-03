Заболеваемость COVID-19 превышена в 13 раз, "желтых" зон почти не осталось - Минздрав

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Стремительный рост в Украине уровня заболеваемости на коронавирус с начала января продолжается - сейчас показатель превышает норму в приблизительно 13 раз, большинство регионов перешли в "оранжевую" зону. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 973 на 100 тыс. населения, тогда как норма для "зеленой" зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 12,97 раза, хотя еще 12 января заболеваемость превышала норму лишь вдвое.

В целом в "оранжевую" зону входят 21 регион, в том числе Киев, два - Прикарпатье и Ровенская область - в "красной", и только два - Кировоградская и Полтавская области - в "желтой".

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.

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