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MIM-104 Patriot

Захоплений український підводний човен стане музейним експонатом в Криму

Київ • УНН

 • 20443 перегляди

Окупаційна влада Криму планує до 2025 року перетворити захоплений український підводний човен "Запоріжжя" на музейний експонат. Човен, збудований у 1970 році, служив у ВМС України з 1997 року до анексії Криму.

Захоплений український підводний човен стане музейним експонатом в Криму

Окупаційна так звана "влада" Криму планує виставити в одному з музеїв український підводний човен "Запоріжжя", який було незаконно захоплено внаслідок анексії півострова. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН із посиланням на "Крим Реалії".

Деталі

Як вказується, підводний човен "Запоріжжя" буде музеєфіковано до завершення 2025 року.

Судно було побудовано 1970 року, спочатку він входив до складу Північного флоту СРСР. У 1990 році підводний човен було перевезено на Чорне море, а 1997 року він увійшов до складу Військово-морських сил України.

Після анексії Криму, доля підводного човна довгий час залишалася неясною, серед іншого озвучувалися плани щодо його утилізації.

Доповнення

В окупованому Криму зафіксовано більше тисячі випадків переслідування за мирний спротив з лютого 2022 року. Людей карають за український прапор, патріотичний манікюр та прослуховування українських пісень.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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