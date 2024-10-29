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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захваченная украинская подводная лодка станет музейным экспонатом в Крыму

Захваченная украинская подводная лодка станет музейным экспонатом в Крыму

Киев  •  УНН

15:17 • 3781 просмотра

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Оккупационные власти Крыма планируют до 2025 года превратить захваченную украинскую подводную лодку «Запорожье» в музейный экспонат. Лодка, построенная в 1970 году, служила в ВМС Украины с 1997 года до аннексии Крыма.

Оккупационная так называемая "власть" Крыма планирует выставить в одном из музеев украинскую подводную лодку "Запорожье", которая была незаконно захвачена в результате аннексии полуострова. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".

Детали

Как указывается, подводная лодка "Запорожье" будет музеефицирована до завершения 2025 года.

Судно было построено в 1970 году, сначала оно входило в состав Северного флота СССР. В 1990 году подводная лодка была перевезена на Черное море, а в 1997 году вошла в состав Военно-морских сил Украины.

После аннексии Крыма, судьба подводной лодки долгое время оставалась неясной, среди прочего озвучивались планы по ее утилизации.

Дополнение

В оккупированном Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за мирное сопротивление с февраля 2022 года. Людей наказывают за украинский флаг, патриотический маникюр и прослушивание украинских песен.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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