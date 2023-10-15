Заходи спецоперацій у Криму стали інтенсивнішими - Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Спецоперації у Криму набули системного характеру та стали більш інтенсивними. Про це в ефірі “Панюта.Підсумки” повідомив представник ГУР Андрій Юсов, пише УНН.
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“Динаміка в Криму чудова.Заходи спецоперації стали інтенсивнішими”, - зазначив Юсов.
Представник ГУР наголосив, що сьогодні це вже системна робота, яка полягає в ударах по штабній інфраструктурі, логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу, висадках десанту та розвідувальних рейдах наших спецпризначенців.
Нагадаємо
Під час висадки в окупованому Криму українських спецпризначенців, що відбувалась 4 жовтня, стався жорстокий бій. У результаті український військовий потрапив у полон до росіян.
Також в окупованому Криму, на узбережжі поблизу села Міжводне, виявили труп чоловіка в гідрокостюмі. Російські ЗМІ припускають, що загиблий - український десантник, який намагався висадитися на узбережжі Криму 4 жовтня, але потрапив під обстріл
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