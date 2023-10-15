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Мероприятия спецопераций в Крыму стали более интенсивными - Юсов

Киев • УНН

 • 442724 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Спецоперации в Крыму приобрели системный характер и стали более интенсивными. Об этом в эфире “Панюта.Итоги” сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.

Мероприятия спецопераций в Крыму стали более интенсивными - Юсов

Цитата

“Динамика в Крыму замечательная.Мероприятия спецоперации стали более интенсивными”, - отметил Юсов. 

Представитель ГУР подчеркнул, что сегодня это уже системная работа, которая заключается в ударах по штабной инфраструктуре, логистических центрах, путях снабжения оккупационного корпуса, высадках десанта и разведывательных рейдах наших спецназовцев. 

Напомним

Во время высадки в оккупированном Крыму украинских спецназовцев, которая происходила 4 октября, произошел жестокий бой. В результате украинский военный попал в плен к россиянам.

Также в оккупированном Крыму, на побережье вблизи села Межводное, обнаружили труп мужчины в гидрокостюме. Российские СМИ предполагают, что погибший - украинский десантник, который пытался высадиться на побережье Крыма 4 октября, но попал под обстрел

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