Мероприятия спецопераций в Крыму стали более интенсивными - Юсов

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“Динамика в Крыму замечательная.Мероприятия спецоперации стали более интенсивными”, - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что сегодня это уже системная работа, которая заключается в ударах по штабной инфраструктуре, логистических центрах, путях снабжения оккупационного корпуса, высадках десанта и разведывательных рейдах наших спецназовцев.

Напомним

Во время высадки в оккупированном Крыму украинских спецназовцев, которая происходила 4 октября, произошел жестокий бой. В результате украинский военный попал в плен к россиянам.

Также в оккупированном Крыму, на побережье вблизи села Межводное, обнаружили труп мужчины в гидрокостюме. Российские СМИ предполагают, что погибший - украинский десантник, который пытался высадиться на побережье Крыма 4 октября, но попал под обстрел

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