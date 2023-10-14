Був двічі уражений: у ВМС розповіли деталі про російський корабель "Павел Державин"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російський корабель «Павел Державин» був двічі уражений біля узбережжя Криму, також уражено ворожий буксир «Бур». Про це повідомив у суботу речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Вчора була п’ятниця, 13, для Чорноморського флоту рф… Двічі було уражено патрульний корабель "Павел Державин". Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира «Бур». Його відбуксовують, у нього теж є відповідні ушкодження», - сказав Плетенчук.
Він зазначив, що поки що не може розкрити деталі операції та деталі пошкоджень російських суден.
Доповнення
Плетенчук 12 жовтня повідомляв, що російський патрульний корабель «Павел Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.
Згодом джерела в СБУ повідомили, що СБУ разом з ВМС атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.