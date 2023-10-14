Був двічі уражений: у ВМС розповіли деталі про російський корабель "Павел Державин"

Цитата

«Вчора була п’ятниця, 13, для Чорноморського флоту рф… Двічі було уражено патрульний корабель "Павел Державин". Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира «Бур». Його відбуксовують, у нього теж є відповідні ушкодження», - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що поки що не може розкрити деталі операції та деталі пошкоджень російських суден.

Доповнення

Плетенчук 12 жовтня повідомляв, що російський патрульний корабель «Павел Державин» був пошкоджений напередодні поблизу Севастополя.

Згодом джерела в СБУ повідомили, що СБУ разом з ВМС атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.