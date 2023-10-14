Был дважды поражен: в ВМС рассказали детали о российском корабле "Павел Державин"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российский корабль «Павел Державин» был дважды поражен у побережья Крыма, также поражен вражеский буксир «Бур». Об этом сообщил в субботу спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Вчера была пятница, 13, для Черноморского флота рф… Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Лишь со второго раза он понял, что ему, видимо, пора уже уходить из нашего Севастополя. Так же подтверждаем поражение буксира «Бур». Его отбуксируют, у него тоже есть соответствующие повреждения», - сказал Плетенчук.
Он отметил, что пока не может раскрыть детали операции и детали повреждений российских судов.
Дополнение
Плетенчук 12 октября сообщал, что российский патрульный корабль «Павел Державин» был поврежден накануне вблизи Севастополя.
Позжа источники в СБУ сообщили, что СБУ вместе с ВМС атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.