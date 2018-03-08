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Захист оскаржить заочне слідство щодо Курченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Адвокати подадуть апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва, який надав дозвіл Генеральній прокуратурі Україні здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка. Про це повідомив УНН його адвокат Юрій Сухов.

“Апеляцію на початку наступного тижня ми подамо”, — сказав він.

При цьому Ю.Сухов пояснив, що незважаючи не те, що КПК не передбачено оскарження ухвали суду щодо заочного слідства, але Конституція України надає їм таке право.

“Формально законом не передбачено оскарження цієї ухвали, але виходячи зі змісту статті 19 Конституції, оскільки ми не є державним органом, скільки немає зборони оскаржувати, то ми її оскаржимо. Більш того, ми будемо її оскаржувати, бо вона є прямим порушенням не лише КПК, а й грубим порушенням Європейської конвенції з прав людини”, — зазначив адвокат.

Зокрема, захисник зауважив, що у клопотанні, поданому Генпрокуратурою до суду щодо заочного слідства Курченка, було 12 томів, які, відповідно до закону, слідчий суддя мав оголосити та дослідити під час судового засідання. Однак, наголосив він, у судовому засіданні був розглянутий тільки один том справи, після чого суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за клопотанням прокуратури.

Також, підкреслив Ю.Сухов, серед обов’язкових підстав для здійснення спеціального досудового розслідування, які мають бути встановлені, це перебування особи в міждержавному й міжнародному розшуку.

“Це обов’язкова умова. Курченка з березня минулого року зняли з розшуку в Інтерполі. В міждержавному він не перебуває. Тобто, відсутня пряма умова для надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, документально підтверджена, у зв’язку з тим, що Курченко не перебуває ані в міждержавному, ані в міжнародному розшуку”, — запевнив адвокат.

Крім того, за його словами, захист довів, що строки притягнення до кримінальної відповідальності Курченка у цьому провадженні вже давно закінчилися. І з цього приводу, додав він, ще минулого року захист направив заяву до ЄСПЛ “щодо намагання притягнути до кримінальної відповідальності після закінчення строку досудового розслідування”.

Як повідомляв УНН, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваному у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.

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