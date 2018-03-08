Защита обжалует заочное следствие по Курченку

"Апелляцию в начале следующей недели мы подадим", - сказал он.

При этом Ю.Сухов объяснил, что несмотря не то, что УПК не предусмотрено обжалование определения суда о заочного следствия, но Конституция Украины предоставляет им такое право.

"Формально законом не предусмотрено обжалование этого постановления, но исходя из содержания статьи 19 Конституции, поскольку мы не государственным органом, поскольку нет запрета оспаривать, то мы ее обжалуем. Более того, мы будем ее оспаривать, потому что оно является прямым нарушением не только КПК, но и грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека", - отметил адвокат.

В частности, защитник отметил, что в ходатайстве, поданном Генпрокуратурой в суд по заочного следствия Курченко, было 12 томов, которые, согласно закону, следственный судья должен объявить и исследовать во время судебного заседания. Однако, отметил он, в судебном заседании был рассмотрен только один том дела, после чего суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры.

Также, подчеркнул Ю.Сухов, среди обязательных оснований для осуществления специального досудебного расследования, которые должны быть установлены, это пребывание лица в межгосударственном и международном розыске.

"Это обязательное условие. Курченко с марта прошлого года сняли с розыска в Интерполе. В межгосударственном он не находится. То есть, отсутствует прямая условие для предоставления разрешения на специальное досудебное расследование, документально подтверждена, в связи с тем, что Курченко не состоит ни в межгосударственном, ни в международном розыске", - заверил адвокат.

Кроме того, по его словам, защита доказал, что сроки привлечения к уголовной ответственности Курченко в этом производстве уже давно закончились. И по этому поводу, добавил он, еще в прошлом году защита направила заявление в ЕСПЧ "относительно попытки привлечь к уголовной ответственности после истечения срока досудебного расследования".

Как сообщал УНН, 7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

В марте 2016 ГПУ составила подозрение бизнесмену Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года поступила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".