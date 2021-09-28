Захист бджільництва в Україні: на публічному заході обговорили компромісні рішення та поділилися досвідом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні аграрії зібрались на публічне обговорення, присвячене темі “Стан та перспективи розвитку бджільництва в Україні. Нові виклики у 2021-2022 рр”. Під час заходу учасники ділилися досвідом, зокрема геодезист МХП Андрій Юрченко розповів, яка повинна бути комунікація між аграріями та бджолярами, щоб уникнути загибелі комах під час оброблення полів, передає УНН.

Він наголосив, що завдяки бджолосім’ям вдається збільшити врожайність.

Цитата

“Врожайність соняшнику та ріпака підвищується на 10-15% відсотків”, — повідомив він.

Юрченко розповів про те, як МХП орендує бджіл і веде безперервний діалог з пасічниками.

“Перші шляхи починаються на межі діалогу. Там, де буде діалог аграрія з пасічниками — там буде відповідь і партнерство. Настільки буде й все легко й продуктивно, в нас вже є приклади. Якщо бджола є, то я вже спокійний, що буде гарний врожай соняшнику”, — додає фахівець МХП.

Також Юрченко розповів про важливість збереження популяції бджіл, оскільки єдиний ефективний інструмент уникнути ризиків отруювання комах — це вивезення бджолосімей.

“Зараз я аналізую понад 20 тисяч бджолосімей на полях МХП і це від Західної України й до Східних кордонів. Вдалося проаналізувати залежність врожайності від вивезених бджолосімей, і хочу сказати, що це єдина річ, настільки ефективний інструмент, що його потрібно брати до уваги”, — наголосив він.

Бджолярам потрібно об’єднуватися в спілки, громади й вже спільно домовлятися з аграріями, впевнений Юрченко.

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