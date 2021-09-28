Захист бджільництва в Україні: на публічному заході обговорили компромісні рішення та поділилися досвідом

Він наголосив, що завдяки бджолосім’ям вдається збільшити врожайність.

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“Врожайність соняшнику та ріпака підвищується на 10-15% відсотків”, — повідомив він.

Юрченко розповів про те, як МХП орендує бджіл і веде безперервний діалог з пасічниками.

“Перші шляхи починаються на межі діалогу. Там, де буде діалог аграрія з пасічниками — там буде відповідь і партнерство. Настільки буде й все легко й продуктивно, в нас вже є приклади. Якщо бджола є, то я вже спокійний, що буде гарний врожай соняшнику”, — додає фахівець МХП.

Також Юрченко розповів про важливість збереження популяції бджіл, оскільки єдиний ефективний інструмент уникнути ризиків отруювання комах — це вивезення бджолосімей.

“Зараз я аналізую понад 20 тисяч бджолосімей на полях МХП і це від Західної України й до Східних кордонів. Вдалося проаналізувати залежність врожайності від вивезених бджолосімей, і хочу сказати, що це єдина річ, настільки ефективний інструмент, що його потрібно брати до уваги”, — наголосив він.

Бджолярам потрібно об’єднуватися в спілки, громади й вже спільно домовлятися з аграріями, впевнений Юрченко.