Защита пчеловодства в Украине: на публичном мероприятии обсудили компромиссные решения и поделились опытом

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня аграрии собрались на публичное обсуждение, посвященное теме “Состояние и перспективы развития пчеловодства в Украине. Новые вызовы в 2021-2022 гг”. Во время мероприятия участники делились опытом, в частности геодезист МХП Андрей Юрченко рассказал, какая должна быть коммуникация между аграриями и пчеловодами, чтобы избежать гибели насекомых при обработке полей, передает УНН.