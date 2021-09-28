Защита пчеловодства в Украине: на публичном мероприятии обсудили компромиссные решения и поделились опытом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня аграрии собрались на публичное обсуждение, посвященное теме “Состояние и перспективы развития пчеловодства в Украине. Новые вызовы в 2021-2022 гг”. Во время мероприятия участники делились опытом, в частности геодезист МХП Андрей Юрченко рассказал, какая должна быть коммуникация между аграриями и пчеловодами, чтобы избежать гибели насекомых при обработке полей, передает УНН.
Он отметил, что благодаря пчелосемьям удается увеличить урожайность.
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"Урожайность подсолнечника и рапса повышается на 10-15% процентов", - сообщил он.
Юрченко рассказал о том, как МХП арендует пчел и ведет непрерывный диалог с пчеловодами.
"Первые пути начинаются на грани диалога. Там, где будет диалог агрария с пчеловодами - там будет ответ и партнерство. Настолько будет и все легко и продуктивно, у нас уже есть примеры. Если пчела есть, то я уже спокоен, что будет хороший урожай подсолнечника", - добавляет специалист МХП.
Также Юрченко рассказал о важности сохранения популяции пчел, поскольку единственный эффективный инструмент избежать рисков отравления насекомых - это вывоз пчелосемей.
"Сейчас я анализирую более 20 тыс. пчелосемей на полях МХП и это от Западной Украины и до Восточных границ. Удалось проанализировать зависимость урожайности от вывезенных пчелосемей, и хочу сказать, что это единственная вещь, настолько эффективный инструмент, который нужно принимать во внимание", - подчеркнул он.
Пчеловодам нужно объединяться в союзы, общества и уже совместно договариваться с аграриями, уверен Юрченко.