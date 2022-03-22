Захисники Маріуполя знищили 2 танка та ворожу піхоту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні азовцями та бійцями 36 бригади було знищено 1 ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня і один літак. Знищено 2 танка та ворожу піхоту, передає УНН.
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"В Маріуполі тривають важкі бої, путінська орда вкриває нашу землю своїми трупами, яких не збираються забирати, а позаду піхоти, що кидають на штурм міста, стоять розстрільні команди. Це навіть уявити важко в 21 столітті, путінізм в найкращих його проявах", - йдеться в повідомленні.
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Вчора бійці полку "Азов" послали у відомому росіянам напрямку 1 ворожий катер, знищивши його разом з екіпажем.
Напередодні ворог обстріляв автобуси з дітьми, яких евакуйовували з Маріуполя в Запоріжжя.