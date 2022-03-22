Защитники Мариуполя уничтожили 2 танка и вражескую пехоту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня азовцами и бойцами 36 бригады было уничтожено 1 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолет. Уничтожены 2 танка и вражеская пехота, передает УНН.
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"В Мариуполе продолжаются тяжелые бои, путинская орда укрывает нашу землю своими трупами, которых не собираются забирать, а позади пехоты, что бросают на штурм города, стоят расстрельные команды. Это даже представить трудно в 21 веке, путинизм в лучших его проявлениях", - говорится в сообщении.
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Вчера бойцы полка "Азов" послали в известном россиянам направлении 1 вражеский катер, уничтожив его вместе с экипажем.
Накануне враг обстрелял автобусы с детьми, которых эвакуировали из Мариуполя в Запорожье.