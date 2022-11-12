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Західне озброєння планують ремонтувати в Україні

Західне озброєння планують ремонтувати в Україні

Київ • УНН

 • 422935 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Влада веде роботу над тим, щоб ремонт озброєння отриманого від партнерів відбувався в Україні. Про це йдеться у звіті міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді, що є у розпорядженні УНН.

Цитата

«Внаслідок збільшення кількості ОВТ (озброєння та військової техніки – ред.) західного виробництва різних типів, а також з метою забезпечення підтримки на середню та довгострокову перспективу, ведеться діалог щодо розгортання трирівневої системи ремонту та обслуговування ОВТ з тим, щоб поточний та середній ремонт здійснювалися в Україні», - йдеться у звіті.

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Деталі

Також ведеться робота для виробництва ОВТ в інтересах України до 2024 року та в подальшому. Зокрема США виділили пакет підтримки на 1,1 млрд дол. США, в рамках якого передбачене виготовлення 18 одиниць М142 Himars, ракет GMLRSнизки РЛС та систем протидії БПЛА, військових вантажівок, військових тягачів тощо. Також в рамках ініціативи Данії, Норвегії та Німеччини планується виробництво для України 16 одиниць словацьких САУ Zuzana-2. Створення аналогічного проекту обговорюється з Канадою. В Польщі замовлено та розпочато фінансування виготовлення 3 САУ AHS Krab. Ведуться перемовини щодо виготовлення військової техніки із іншими країнами.

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Вказується, що на даний момент для посилення систем ППО/ПРО досягнуто принципових домовленостей щодо ЗРК «Aspide» (Іспанія), ЗРК «Crotal» (Франція) та ЗРК Hawk-23 (перші системи будуть надані Іспанією за згоди США, завершується підготовка екіпажів). Також тривають переговори щодо ЗРК SAMP-T (Франція).

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