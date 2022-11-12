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Западное вооружение планируют ремонтировать в Украине

Западное вооружение планируют ремонтировать в Украине

Киев • УНН

 • 422929 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Власти ведут работу над тем, чтобы ремонт вооружения полученного от партнеров проходил в Украине. Об этом говорится в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности, который есть в распоряжении УНН.

Цитата

«В результате увеличения количества ВВТ (вооружения и военной техники – ред.) западного производства разных типов, а также с целью обеспечения поддержки на среднюю и долгосрочную перспективу, ведется диалог о развертывании трехуровневой системы ремонта и обслуживания ВВТ с тем, чтобы текущий и средний ремонт осуществлялись в Украине», - говорится в отчете.

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Детали

Также ведется работа по производству ВВТ в интересах Украины до 2024 года и в дальнейшем. В частности, США выделили пакет поддержки на 1,1 млрд долларов, в рамках которого предусмотрено изготовление 18 единиц М142 Himars, ракет GMLRS ряда РЛС и систем противодействия БПЛА, военных грузовиков, военных тягачей и т.д. В рамках инициативы Дании, Норвегии и Германии планируется производство для Украины 16 единиц словацких САУ Zuzana-2. Создание аналогичного проекта обсуждается с Канадой. В Польше заказано и начато финансирование производства 3 САУ AHS Krab. Ведутся переговоры по изготовлению военной техники с другими странами.

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Указывается, что на данный момент для усиления систем ПВО/ПРО достигнуты принципиальные договоренности по ЗРК «Aspide» (Испания), ЗРК «Crotal» (Франция) и ЗРК Hawk-23 (первые системы будут предоставлены Испанией с согласия США, завершается подготовка экипажей). Также продолжаются переговоры по ЗРК SAMP-T (Франция).

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