Заява Трампа про скорочення терміну для росії щодо припинення вогню обвалила російський ринок акцій

Основний індекс московської біржі впав на 0,94% після заяви президента США Дональда Трампа про намір скоротити термін, який він встановив для росії щодо досягнення миру в Україні. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

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російський ринок акцій впав на тлі заяви президента США Дональда Трампа про скорочення терміну досягнення перемир'я в Україні - йдеться у публікації.

Вказано, що до 15.11 (за московським часом) "основний індекс московської біржі знизився на 0,94%, до 2746,24 пункту". До заяви президента США він демонстрував зростання приблизно на 0,2%.

Нагадаємо

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.

Він заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні.

Раніше цього місяця Трамп погрожував запровадити "жорсткі мита" на імпорт росії у "близько 100%", якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.