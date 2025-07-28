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Заявление Трампа о сокращении срока для россии по прекращению огня обвалило российский рынок акций

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Основной индекс московской биржи упал на 0,94% после заявления президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок для россии по достижению мира в Украине. Ранее Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии, если соглашение не будет достигнуто.

Заявление Трампа о сокращении срока для россии по прекращению огня обвалило российский рынок акций

Основной индекс Московской биржи упал на 0,94% после заявления президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок, который он установил для россии по достижению мира в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

российский рынок акций упал на фоне заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока достижения перемирия в Украине

- говорится в публикации.

Указано, что к 15.11 (по московскому времени) "основной индекс Московской биржи снизился на 0,94%, до 2746,24 пункта". До заявления президента США он демонстрировал рост примерно на 0,2%.

Напомним

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

Он заявил, что собирается установить новый дедлайн для рф по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Ранее в этом месяце Трамп угрожал ввести "жесткие пошлины" на импорт россии в "около 100%", если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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