Загострення на Луганщині: окупанти в так званій "ЛНР" ввели нові вимоги щодо зброї
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Луганської області вимагає від місцевих жителів зареєструвати свою зброю до 1 січня 2026 року. Незважаючи на нові норми, кількість нелегальної зброї залишається невідомою. Напруженість у зоні конфлікту зберігається: нещодавно відбулися невдалі ворожі атаки.
Події в зоні конфлікту на Луганщині залишаються напруженими. Окупаційна адміністрація оголосила місцевим про реєстрацію всього арсеналу зброї до 1 січня 2026 року. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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На тимчасово окупованій території Луганщини росіяни повідомили населення про необхідність реєстрації або перереєстрації на безоплатній основі всієї зброї. Зробити це можна при наявності паспорта рф до 1 січня 2026 року безкоштовно, а з 2026 року відповідна процедура стане платною. До цього часу діятимуть незрозуміло ким видані "дозволи".
Лисогор зазначає, що попри введені норми, розміри нелегальної зброї в руках мешканців залишаються невідомими для російських окупаційних владних органів.
За даними голови Луганської ОВА ситуації на сході України – вона залишається напруженою. Вчора противник намагався штурмувати позиції в районі Стельмахівки та Макіївки, проте українські військові зуміли відбити наступ.
Попри небезпеку, до деокупованих населених пунктів вдалося доправити хліб та продукти харчування. Зокрема, Лисогор розповів, що допомогу отримали місцеві жителі Макіївки, Греківки та Новолюбівки.
Додатково людям запропонували можливість евакуації. Однак сусіднє з цими селами Невське опинилося під ворожим обстрілом, а контрольований окупантами Лисичанськ знову закривається на в'їзд. Нині пропускають виключно з місцевою реєстрацією, тимчасові перепустки та інші документи не визнаються.
Окупанти пропускають до Лисичанська лише за наявності місцевої реєстрації15.01.23, 07:41 • 375419 переглядiв
Зазначається, що військові рф, які нині заблокували Лисичанськ оголосили, що обмеження на в'їзд триватиме до видачі окремого розпорядження.
Крім того, Лисогор повідомив, що загарбники здійснили авіаційний удар по Серебрянському лісу.