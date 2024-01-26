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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обострение в Луганской области: оккупанты в так называемой "ЛНР" ввели новые требования по оружию

Обострение в Луганской области: оккупанты в так называемой "ЛНР" ввели новые требования по оружию

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Оккупационная администрация Луганской области требует от местных жителей зарегистрировать свое оружие до 1 января 2026 года. Несмотря на новые нормы, количество нелегального оружия остается неизвестным. Напряженность в зоне конфликта сохраняется: недавно произошли неудачные вражеские атаки.

События в зоне конфликта на Луганщине остаются напряженными. Оккупационная администрация объявила местным о регистрации всего арсенала оружия до 1 января 2026 года. Об этом сообщил Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной территории Луганщины россияне сообщили населению о необходимости регистрации или перерегистрации на безвозмездной основе всего оружия. Сделать это можно при наличии паспорта рф до 1 января 2026 года бесплатно, а с 2026 года соответствующая процедура станет платной. До этого времени будут действовать непонятно кем выданные "разрешения". 

Лысогор отмечает, что, несмотря на введенные нормы, размеры нелегального оружия в руках жителей остаются неизвестными для российских оккупационных властных органов.

По данным главы Луганской ОВА ситуации на востоке Украины – она остается напряженной. Вчера противник пытался штурмовать позиции в районе Стельмаховки и Макеевки, однако украинские военные сумели отразить наступление.

Несмотря на опасность, в деоккупированные населенные пункты удалось доставить хлеб и продукты питания. В частности, Лысогор рассказал, что помощь получили местные жители Макеевки, Грековки и Новолюбовки.

Дополнительно людям предложили возможность эвакуации. Однако соседнее с этими селами Невское оказалось под вражеским обстрелом, а контролируемый оккупантами Лисичанск снова закрывается на въезд. Пропускают исключительно с местной регистрацией, временные пропуска и другие документы не признаются.

Оккупанты пропускают в Лисичанск только при наличии местной регистрации15.01.23, 07:41 • 375419 просмотров

Отмечается, что военные рф, которые ныне заблокировали Лисичанск, объявили, что ограничение на въезд будет продолжаться до выдачи отдельного распоряжения.

Кроме того, Лысогор сообщил, что захватчики нанесли авиационный удар по Серебрянскому лесничеству.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война

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