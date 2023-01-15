Оккупанты пропускают в Лисичанск только при наличии местной регистрации

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«Именно так – очередной город на Луганщине закрыт оккупантами. Пропускают туда только при наличии регистрации в Лисичанске. На блокпостах возвращали людей из других городов даже с паспортами рф.

Издеваются над гражданскими, потому что не имеют успехов на фронте, где продолжают ежедневно нести потери в живой силе», - говорится в сообщении.

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