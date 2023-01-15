Окупанти пропускають до Лисичанська лише за наявності місцевої реєстрації

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«Саме так – чергове місто на Луганщині зачинене окупантами. Пропускають туди тільки за наявності реєстрації в Лисичанську. На блокпостах повертали людей з інших міст навіть із паспортами рф.

Знущаються із цивільних, бо не мають успіхів на фронті, де подовжують щоденно зазнавати втрат у живій силі», - йдеться у повідомленні.

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