За перший тиждень цього року до лікарні Лисичанська доправлено 300 окупантів – Генштаб

Деталі

Водночас, наша авіація завдала 17 ударів по районах загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління та 1 район зосередження живої сили окупантів.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 760 осіб, 3080 танків та сотень одиниць військової техніки.