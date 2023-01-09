За перший тиждень цього року до лікарні Лисичанська доправлено 300 окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. За даними Генерального Штабу Збройних сил України, за перший тиждень цього року до міської лікарні Лисичанська Луганської області доправлено до 300 окупантів, передає УНН.
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Водночас, наша авіація завдала 17 ударів по районах загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління та 1 район зосередження живої сили окупантів.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 760 осіб, 3080 танків та сотень одиниць військової техніки.