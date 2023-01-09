За первую неделю этого года в больницу Лисичанска доставлены 300 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По данным Генерального Штаба Вооруженных сил Украины, за первую неделю этого года в городскую больницу Лисичанска Луганской области доставлено до 300 оккупантов, передает УНН.
Детали
В то же время наша авиация нанесла 17 ударов по районам захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 760 человек, 3080 танков и сотен единиц военной техники.