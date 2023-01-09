За первую неделю этого года в больницу Лисичанска доставлены 300 оккупантов - Генштаб

Детали

В то же время наша авиация нанесла 17 ударов по районам захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 760 человек, 3080 танков и сотен единиц военной техники.