Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП: водій автобуса все ще у лікарні

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Водій автобуса, який у суботу вранці зіткнувся з вантажівкою, у результаті чого загинула жінка – акторка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська, все ще перебуває в лікарні. Його буде затримано на 72 години, розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.