Загибель зірки "Дизель шоу" у ДТП: водій автобуса все ще у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Водій автобуса, який у суботу вранці зіткнувся з вантажівкою, у результаті чого загинула жінка – акторка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська, все ще перебуває в лікарні. Його буде затримано на 72 години, розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Водій, травмований, знаходиться в лікарні. Відносно нього буде обрана поки не міра запобіжного заходу, а він буде затриманий згідно зі статтею 208 КПК на 72 години. Впродовж цих 72 годин слідчі звернуться до суду для обрання йому подальшої міри запобіжного заходу. Сьогодні цього однозначно не буде", - підкреслив він.
Стосовно самої міри запобіжного заходу, Жукович розповів, що правоохоронці вимагатимуть тримання водія під вартою.
"Будемо вимагати, як завжди, тримання під вартою, а суд вже буде визначати", - сказав речник обласної поліції.
Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.