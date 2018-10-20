Гибель звезды "Дизель шоу" в ДТП: водитель автобуса все еще в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Водитель автобуса, который в субботу утром столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла женщина - актриса юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская, все еще находится в больнице. Он будет задержан на 72 часа, рассказал УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Водитель, травмирован, находится в больнице. В отношении него будет избрана пока не мера пресечения, а он будет задержан согласно статье 208 УПК на 72 часа. В течение этих 72 часов следственные обратятся в суд для избрания ему дальнейшей меры пресечения. Сегодня этого однозначно не будет ", - подчеркнул он.
Что касается самой меры пресечения, Жукович рассказал, что правоохранители будут требовать содержания водителя под стражей.
"Будем требовать, как всегда, содержания под стражей, а суд уже будет определять", - сказал представитель областной полиции.
Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.