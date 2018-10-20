У "Дизель шоу" підтвердили загибель Поплавської у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У відомому українському гумористичному проекті "Дизель шоу" підтвердили загибель акторки шоу Марини Поплавської у ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще двох акторів госпіталізовано "без загроз для життя". Відповідне повідомлення розміщено на сторінці проекту у Facebook, передає УНН.
"Марина Поплавська сьогодні загинула у результаті ДТП по дорозі зі Львова до Києва. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", - повідомили в "Дизель шоу".
Нагадаємо, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.
Поліція затримала водія автобуса, який потрапив в аварію, і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.