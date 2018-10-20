У "Дизель шоу" підтвердили загибель Поплавської у ДТП

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У відомому українському гумористичному проекті "Дизель шоу" підтвердили загибель акторки шоу Марини Поплавської у ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще двох акторів госпіталізовано "без загроз для життя". Відповідне повідомлення розміщено на сторінці проекту у Facebook, передає УНН.