Загарбники поглиблюють порт Маріуполя, щоб вивозити награбоване з України - речник ВМС

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На думку речника ВМС росіянам нема сенсу поглиблювати порт Маріуполя саме для забезпечення ворожих угрупувань.

«Повертаючись до днопоглиблення я все ж таки вважаю що це більше пов’язано саме з цивільним судоходством. Якщо мова йде про логістичне забезпечення саме військових, то у них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег і цих одиниць у них ще 8 штук. Тому це пов'язано саме з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій", – зазначив Дмитро Плетенчук.

«росіяни, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому, так званому, кримському мосту там не місце. І ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде»,- додав речник.

Доповнення

російські окупанти намагаються встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.