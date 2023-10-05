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Захватчики углубляют порт Мариуполя, чтобы вывозить награбленное из Украины - спикер ВМС

Киев • УНН

 • 426434 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Оккупанты углубляют порт Мариуполя, чтобы и дальше вывозить награбленное из Украины. Об этом в эфире национального телемарафона высказался представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Цитата

По мнению представителя ВМС россиянам нет смысла углублять порт Мариуполя именно для обеспечения вражеских группировок.

«Возвращаясь к дноуглублению я все же считаю что это больше связано именно с гражданским судоходством. Если речь идет о логистическом обеспечении именно военных, то у них есть большие десантные корабли, не требующие большой глубины, которые могут фактически выходить на берег и этих единиц у них еще 8 штук. Поэтому это связано именно с потребностью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий", – отметил Дмитрий Плетенчук.

«русские, видимо, хотят перестраховаться, потому что уже даже до них дошло, что этому, так называемому, крымскому мосту там не место. И мы неоднократно подчеркивали, что его там не будет», - добавил представитель.

Дополнение

российские оккупанты пытаются установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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