Задля безпеки маршрут поїзда Харків-Івано-Франківськ змінять. Їхати доведеться на 3 години довше

Цитата

«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що у Харкові з учорашнього вечора різко посилилася інтенсивність ворожого вогню, були обстріли й сьогодні.

Російські окупанти не полишають планів щодо Харкова, ранок у місті після вчорашніх обстрілів знову почався із ударів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.