Задля безпеки маршрут поїзда Харків-Івано-Франківськ змінять. Їхати доведеться на 3 години довше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Задля безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Цитата
«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що у Харкові з учорашнього вечора різко посилилася інтенсивність ворожого вогню, були обстріли й сьогодні.
Російські окупанти не полишають планів щодо Харкова, ранок у місті після вчорашніх обстрілів знову почався із ударів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.