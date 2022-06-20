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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Задля безпеки маршрут поїзда Харків-Івано-Франківськ змінять. Їхати доведеться на 3 години довше

Задля безпеки маршрут поїзда Харків-Івано-Франківськ змінять. Їхати доведеться на 3 години довше

Київ • УНН

 • 221230 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Задля безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Цитата

«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що у Харкові з учорашнього вечора різко посилилася інтенсивність ворожого вогню, були обстріли й сьогодні.

Російські окупанти не полишають планів щодо Харкова, ранок у місті після вчорашніх обстрілів знову почався із ударів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Українські Національні Новини

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