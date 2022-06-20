Ворог не полишає планів щодо Харкова: ранок у місті почався із ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти не полишають планів щодо Харкова, ранок у місті після вчорашніх обстрілів знову почався із ударів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення - ранок у місті також почався із ударів", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Голова ОВА звернувся до харків’ян, щоб вони не ігнорували сигнали тривоги і перебували в укриттях.
"Неодноразово говорив, що ворог не полишає планів щодо Харкова, але ЗСУ готові до будь-якого сценарію з боку окупантів!" - зауважив Синєгубов.
Деталі
Що стосується ситуації в області минулої доби, то, зі слів голови ОВА, у Люботині ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. У Богодухівському районі обстріляне село Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.
У Балаклії 2 людей поранені, в селі Іванівка, Ізюмського району, – 3, у тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий.
"В Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня", - повідомив Синєгубов.
У селі Циркуни, Харківського району, зі слів голови ОВА, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.
"Вкотре закликаю усіх бути обачними - ворог підступно дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Не перебувайте без нагальної потреби в полях, на узбіччях доріг, не відвідуйте лісосмуги!" - додав він.
"На лінії зіткнення у Харківській області ворог переважно сконцентрований на обороні. Наші захисники надійно тримають свої позиції", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Минулої доби вночі ворог випустив ракети по Харкову та передмістю.