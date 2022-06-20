Враг не покидает планов относительно Харькова: утро в городе началось с ударов

Цитата

"За прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население - утро в городе также началось с ударов", - отметил Синегубов в Telegram.

Глава ОВА обратился к харьковчанам, чтобы они не игнорировали сигналы тревоги и находились в укрытиях.

"Неоднократно говорил, что враг не оставляет планов по Харькову, но ВСУ готовы к любому сценарию со стороны оккупантов!" – отметил Синегубов.

Детали

Что касается ситуации в области на протяжении прошедших суток, то, по словам главы ОВА, в Люботине враг нанес ракетный удар по учебному заведению. Предварительно пострадавших нет. В Богодуховском районе обстреляно село Барановка, поврежден частный дом. Обстрелам подверглась Малая Даниловка.

В Балаклее 2 человека ранены, в селе Ивановка, Изюмского района, – 3, в том числе дети 13 и 14 лет. Обстрелов претерпел Чугуев - 1 пострадавший. В Первомайском, Лозовского района, ранен ребенок 13 лет. В Шевченково, Купянского района, также 1 пострадавший.

"В Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое претерпело удара российских оккупантов 18 июня", - сообщил Синегубов.

В селе Циркуны, Харьковского района, по словам главы ОВА, местный мужчина 74 лет подорвался на российской мине. Госпитализирован с ранениями.

"В очередной раз призываю всех быть осмотрительными - враг коварно дистанционно минует большие территории вдали от линии фронта. Не находитесь без необходимости в полях, на обочинах дорог, не посещайте лесополосы!" – добавил он.

"На линии столкновения в Харьковской области враг преимущественно сконцентрирован на обороне. Наши защитники надежно удерживают свои позиции", - отметил глава ОВА.

Дополнение

В прошедшие сутки ночью враг выпустил ракеты по Харькову и пригороду.