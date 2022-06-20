Уночі ворог випустив ракети по Харкову та передмістю - поліція

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"Протягом минулого дня військові російської федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населеним пунктам передмістя", - йдеться у повідомленні поліції.

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Як зазначається, у результаті пошкоджені приватні будинки місцевих жителів, господарські споруди та гаражі, приміщення учбового закладу в місті Люботині.

У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду, як вказано, поранення отримали троє дітей.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали усі факти руйнування помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

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Як зазначив Президент Зеленський, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку.

Ситуація на північ від Харкова знову достатньо складна, вказали у МВС.