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Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и пригороду - полиция

Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и пригороду - полиция

Киев • УНН

 • 209356 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Каждый день в Харькове и области не утихают вражеские ракетные и артиллерийские обстрелы мирных жителей региона. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

Цитата

"В течение прошедшего дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода", - говорится в сообщении полиции.

Детали

Как отмечается, в результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.

В селе Ивановка в результате взрыва снаряда, как указано, ранения получили трое детей.

Свотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Дополнение

Как отметил Президент Зеленский, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении.

Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложная, указали в МВД.

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