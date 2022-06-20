Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и пригороду - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Каждый день в Харькове и области не утихают вражеские ракетные и артиллерийские обстрелы мирных жителей региона. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.
Цитата
"В течение прошедшего дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино. Ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода", - говорится в сообщении полиции.
Детали
Как отмечается, в результате повреждены частные дома местных жителей, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.
В селе Ивановка в результате взрыва снаряда, как указано, ранения получили трое детей.
Свотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Дополнение
Как отметил Президент Зеленский, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении.
Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложная, указали в МВД.