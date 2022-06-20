Інтенсивність ворожих обстрілів Харкова різко посилюється - мер

Цитата

"Вранці і зараз, ось щойно теж російський окупант завдає ударів по місту Харкову. По інфраструктурним об'єктам міста Харкова. По житлових мікрорайонах. Тому є влучення. Наразі працює Служба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які завдає російський окупант. Тому ситуація напружена. Не залишає від бомбардувань місто Харків, і можу сказати, що інтенсивність вогню сьогодні посилюється, і різко посилюється. Починаючи з учорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день – постійно тривають обстріли міста Харкова по різних районах", - вказав Терехов.

Доповнення

Російські окупанти не полишають планів щодо Харкова, ранок у місті після вчорашніх обстрілів знову почався із ударів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ситуація на північ від Харкова знову достатньо складна, вказали у МВС.

Як зазначив Президент Зеленський, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку.