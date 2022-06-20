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Интенсивность вражеских обстрелов Харькова резко усиливается - мэр

Интенсивность вражеских обстрелов Харькова резко усиливается - мэр

Киев • УНН

 • 66905 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Харькове со вчерашнего вечера резко усилилась интенсивность вражеского огня, были обстрелы и сегодня. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Утром и сейчас, вот только что тоже российский оккупант наносит удары по городу Харькову. По инфраструктурным объектам города Харькова. По жилым микрорайонам. Поэтому есть попадания. Сейчас работает Служба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые наносит российский оккупант. Поэтому ситуация напряженная. Не оставляет от бомбежек город Харьков, и могу сказать, что интенсивность огня сегодня усиливается, и резко усиливается. Начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день – постоянно продолжаются обстрелы города Харькова по разным районам", – указал Терехов.

Дополнение

Российские оккупанты не оставляют планов относительно Харькова, утро в городе после вчерашних обстрелов снова началось с ударов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ситуация к северу от Харькова снова достаточно сложна, указали в МВД.

Как отметил Президент Зеленский, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении.

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