В целях безопасности маршрут поезда Харьков-Ивано-Франковск изменят. Ехать придется на 3 часа дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Для безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков — Ивано-Франковск будет изменен, время в пути увеличится ориентировочно на 3 часа. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
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“Из соображений безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков — Ивано-Франковск будет изменен, время в пути увеличится ориентировочно на 3 часа”, — говорится в сообщении.
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Мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове со вчерашнего вечера резко усилилась интенсивность вражеского огня, были обстрелы и сегодня.
Российские оккупанты не оставляют планов по Харькову, утро в городе после вчерашних обстрелов снова началось со ударов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.